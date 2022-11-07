من أجل هبوط آمن للبشر على المريخ.. «ناسا» تطور مركبة فضائية جديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد -

حيث تمكنت "ناسا" فى عام 2021 من إيصال مركبتها "برسفيرنس" سالمة على سطح المريخ باستخدام مظلة، لكن هذه التقنية غير كافية بالنسبة لحمولات أكبر، مثل الصواريخ التى تحمل على متنها.

قد يكون لدى وكالة الفضاء الأمريكية حل لهذه المشكلة، إذ طور مهندسوها درع حرارى كبير قابل للنفخ يشبه الصحن الطائر وسيتم إطلاقه إلى مدار أرض منخفض هذا الأسبوع لبدء التجارب عليه، بحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو الدولية".

وسينتفخ الصحن الطائر ويعود إلى سطح الأرض بمجرد الوصول إلى مداره.

وتريد "ناسا" أن يوضح الاختبار كيف يمكن للدرع الحرارى أن يعمل بمثابة مكابح عملاقة لإبطاء مركبة قضائية مستقبلية إلى المريخ.

وفى حالة نجاح الاختبار، فقد يشكل خطوة حاسمة غى إطار هدف الوكالة الطموح المتمثل بإرسال البشر إلى الكوكب الأحمر خلال العقد المقبل.