هذه هى مهمة «تويتر» الجديدة فى عهد إيلون ماسك

جدة - نرمين السيد - واتخذ ماسك إجراءات صارمة منذ أن استحوذ على تويتر فى صفقة بقيمة 44 مليار دولار قبل أسبوع تقريبًا، شملت إقالة نصف الموظفين وفرض رسوم على المستخدمين، مما قدم بعض المؤشرات المبكرة على طريقة إعادة أغنى شخص فى العالم هيكلة التطبيق.

وأشار ماسك أمس إلى أن تويتر تحتاج إلى أن تصبح إلى حد بعيد المصدر الأكثر دقة للمعلومات حول العالم، مضيفًا "هذه هى مهمتهم"، بحسب "رويترز".

وأثارت تغريدته عشرات الآلاف من الردود والمناقشات حول كيفية تحقيق هذه المهمة.

وتساءل مؤسس تويتر والرئيس التنفيذى السابق جاك دروسى "دقيق لمن؟".

وكان إيلون ماسك، الذى يدير أيضًا شركة تسلا للسيارات الكهربائية وشركة الصواريخ سبيس إكس، لفت الشهر الماضى إلى أن تويتر ستعمل على تشكيل مجلس للإشراف على الاعتدال فى المحتوى له، وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وقال إيلون ماسك إن مستخدمى تويتر الذين يشاركون فى انتحال للهوية دون الإشارة بوضوح إلى أنهم يستخدمون أحد حسابات "الساخرين" سيواجهون التعليق بشكل دائم دون سابق إنذار.

وتابع: "المنصة كان تصدر فى السابق تحذيرًا قبل التعليق، لكن مع إتاحة تويتر خاصية التحقق على نطاق واسع، فلن يكون هناك تحذير، وكذلك "لا استثناءات".

وأشار ماسك إلى أن هذا سيكون شرطًا واضحًا عند التسجيل فى خجمة "يوتر بلو"، مضيفًا أن أى تغيير فى الاسم سيؤدى إلى فقدان مؤقت لعلامة التحقق من المستخدم.

وحدث تويتر السبت الماضى تطبيقه فى متجر التطبيقات أبل للبدء فى فرض رسوم بقيمة ثمانية دولارات على علامات التحقق الزرقاء التى تتمتع بإقبال كبير فى الوقت الذى تسعى المنصة فيه إلى زيادة الإيرادات.

وأعلن تويتر أن مزايا خجمة التحقق ستشمل "نصف الإعلانات"، والقدرة على نشر مقاطع فيديو أطول على تويتر، وترتيب الأولوية للمحتوى عالى الجودة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأحد ان المنصة ستؤجل طرح علامات التحقق للمشتركين فى خدمتها الجديدة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفى فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تجرى غدًا الثلاثاء.