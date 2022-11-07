بفضلات الخشب والبلاستيك.. مجسمات مذهلة بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - وتستعد المنطقة الخضراء لاستقبال فاعليات مؤتمر المناخ من الغد، حيث تم تجميلها باستعمال الفضلات البلاستيكية والكوتش والخشب. وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إنه تم تصميم المنطقة الخضراء فى COP27 على أعلى مستوى ممكن.

وأضاف مدبولى -فى تصريحات عقب افتتاح منطقة المعارض والأجنحة بالمنطقة الخضراء خلال مؤتمر Cop27 فى شرم الشيخ- أن المنطقة يتواجد فيها كل المجتمع غير الرسمى من جمعيات ومنظمات دولية وإقليمية وخبراء وأكاديميين وشباب وشركات قطاع خاص. وأشار إلى أنه تم الحرص على أن تكون المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء أكبر بكثير من المؤتمرات السابقة، لافتًا إلى تلبية حجم الطلب لهذه المنطقة من كل المؤسسات المحلية والإقليمية.

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