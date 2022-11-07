وأشار المنظمون إلى أن الجائزة الكبرى فى سحب الإثنين 1.9 مليار دولار وذلك لعدم تضمن أى تذكرة الأرقام الخمسة "28 و45 و53 و56 و69"، والرقم "باوربول".
إلا أن 16 شخصًا استطاعوا رغم ذلك مطابقة الأرقام الخمسة الأولى فى سحب السبت "أى دون رقم (باوروبو) الإضافى"، ما يعنى أن كلًا منهم سيحصل على مليون دولار، وكانت قيمة الجائزة الكبرى السبت 1.6 مليار، وهو فى الأساس رقم قياسى.
ولا تتخطى فرصة الفوز بالجائزة فى الأصل نسبة واحدة على 292.2 مليونًا، مع العلم، على سبيل المثال والمقارنة، ان احتمال إصابة شخص بصاعقة هو واحد على مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية فى أمريكا.
ويمثل مبلغ 1.6 مليار دولار ما سيحصل عليه الفائز "المحظوظ" إذا وافق على أن تُدفع جائزته فى 30 قسطًا خلال 29 عامًا، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وفى حالة تسلم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى سوى 782.4 مليون دولار.
وايًا كانت الصيغة التى يختارها، ستؤدى الضرائب إلى حسم جزء من المبلغ الذى يفوز به.
وكان عدد من المحظوظين انتزعوا مناصفة عام 2016 مبلغًا قياسيًا هو 1.586 مليار دولار، اعتبر يومها "جائزة القرن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصلت قيمتها لـ 2 مليار دولار.. رقم قياسى عالمى جديد لجائزة يانصيب «باوربول» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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