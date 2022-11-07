طريقة آمنة لتنظيف أجهزة اللاب توب

جدة - نرمين السيد - ويتبع البعض عادات خاطئة عند تنظيف اللاب توب دون العلم بمدى تأثيرها فى الإضرار بأجزاء الجهاز.

ويجب على المستخدم اتباع عدد من الخطوات المهمة لتنظيف الجهاز دون تعرضه للإتلاف، وهى:

-غلق الجهاز أولا ثم نزع البطارية منه.

-استخدام مجفف الشعر لطرد الأتربة أو الاستعانة بفرشاة صغيرة لإزالة الرواسب.

-ونحضر زجاجة كحول ونضع القليل منها على قطنة نظيفة جافة، ثم نمسح بها بين الأزرار لأجل الوصول إلى المناطق الصعبة.

-ونستكمل عملية التنظيف وذلك من خلال تلميع شاشة اللاب توب عن طريق استخدام "فوطة" نظيفة، حتى لا تتعلق بالشاشة أى رواسب.

-ونحتاج إلى قلب اللابتوب لتوجيه الهواء بمنطقة المروحة لنزع الأتربة منها.

-وتنظيف الأماكن الداخلية للوصلات الجانبية دون استخدام الكحول أو المنظف.