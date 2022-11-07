طريقة آمنة لتنظيف أجهزة اللاب توب

جدة - نرمين السيد - ويتبع البعض عادات خاطئة عند تنظيف اللاب توب دون العلم بمدى تأثيرها فى الإضرار بأجزاء الجهاز.
ويجب على المستخدم اتباع عدد من الخطوات المهمة لتنظيف الجهاز دون تعرضه للإتلاف، وهى:
-غلق الجهاز أولا ثم نزع البطارية منه.
-استخدام مجفف الشعر لطرد الأتربة أو الاستعانة بفرشاة صغيرة لإزالة الرواسب.
-ونحضر زجاجة كحول ونضع القليل منها على قطنة نظيفة جافة، ثم نمسح بها بين الأزرار لأجل الوصول إلى المناطق الصعبة.
-ونستكمل عملية التنظيف وذلك من خلال تلميع شاشة اللاب توب عن طريق استخدام "فوطة" نظيفة، حتى لا تتعلق بالشاشة أى رواسب.
-ونحتاج إلى قلب اللابتوب لتوجيه الهواء بمنطقة المروحة لنزع الأتربة منها.
-وتنظيف الأماكن الداخلية للوصلات الجانبية دون استخدام الكحول أو المنظف.
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