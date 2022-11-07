بالرغم من انشغالهم.. أبراج تحافظ على صداقاتهم

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من الأبراج التى يسعى أصحابها لبناء علاقات صحية ومريحة، والتخلص من الشعور بالوحدة والعزلة.

ويوجد عدد من الأبراج التى يحرص أصحابها على تحقيق صدقة ناجحة والحفاظ عليها وترسيخها مدى الحياة، وفقا لموقع "pinkvilla" منها:

-برج الحمل:

يسعى أصحاب برج الحمل دائما للحفاظ على صداقاتهم، وبالرغم من مشغولياتهم إلا وأنهم يخصصوت وقت لهم.

وبالإضافة إلى ذلك يعمل هؤلاء على تكوين دائرة اجتماعية واسعة.

-برج الثور:

يتميز برج الثور بـ "الحنية"، والرغبة المستمرة فى الحفاظ على صداقاتهم، حيث لا يترددون فى تقديم الحب والمساعدة والوقت.

ولا يرغب أصحاب برج الثور فى تكوين صداقات جديدة من وقت لآخر، ولكنهم يحافظن على صديقهم المقرب.

-برج الأسد:

يحرص أصحاب برج الأسد على تكوين العلاقات القوية مع أصدقائهم، ويبذلون المزيد من الجهد لأجل البقاء مع الأصدقاء.

-برج الميزان:

يعشق أصحاب برج الميزان ممارسة الأنشطة الجماعية، فهم قادرون على إنشاء الصداقات واختيار الأصدقاء والعلاقات الجيدة والبناءة.