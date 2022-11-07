أبل: شحنات «أيفون برو 14» تتأثر بالقيود المفروضة فى الصين لمكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "أبل" الأمريكية أن شحنات أحدث تشكيلة من هواتف أيفون الذكية "أيفون برو 14" ستتأثر مؤقتا بسبب القيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد -19) فى مصنع "فوكسكون" الأساسى لـ "أيفون برو 14" فى مدينة تشنجتشو بالصين وذلك مع اقتراب موسم العطلات.





وقالت الشركة فى بيان حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، إن قيود "كوفيد -19" المفروضة تأثر مؤقتا على منشأة تجميع "أيفون برو 14" و"أيفون برو 14 ماكس" حيث أن المصنع الذى تديره شركة "فوكسكون" وسط مدينة "تشنجتشو" بوسط الصين يعمل بطاقة منخفضة إلى حد كبير.

وأضافت الشركة أن العملاء سيشهدون أوقات انتظار أطول لاستلام منتجاتهم الجديدة.

وكانت شركة "فوكسكون" للتكنولوجيا، قالت فى وقت سابق إنها فرضت قيودا لمكافحة الفيروس فى مصنع "جهانجزهو" إثر انتشار للفيروس ولم توضح كل من أبل و"فوكسكون" كيف سيؤثر ذلك فى إنتاج أيفون.

وخلال الأسبوع الماضى، علق الدخول إلى المنطقة الصناعية التى يوجد فيها المصنع مدة أسبوع، إثر زيادة لعدد حالات العدوى فى "جهانجزهو"، ومغادرة العاملين موقع العمل.