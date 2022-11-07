وقالت الشركة فى بيان حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الاثنين، إن قيود "كوفيد -19" المفروضة تأثر مؤقتا على منشأة تجميع "أيفون برو 14" و"أيفون برو 14 ماكس" حيث أن المصنع الذى تديره شركة "فوكسكون" وسط مدينة "تشنجتشو" بوسط الصين يعمل بطاقة منخفضة إلى حد كبير.
وأضافت الشركة أن العملاء سيشهدون أوقات انتظار أطول لاستلام منتجاتهم الجديدة.
وكانت شركة "فوكسكون" للتكنولوجيا، قالت فى وقت سابق إنها فرضت قيودا لمكافحة الفيروس فى مصنع "جهانجزهو" إثر انتشار للفيروس ولم توضح كل من أبل و"فوكسكون" كيف سيؤثر ذلك فى إنتاج أيفون.
وخلال الأسبوع الماضى، علق الدخول إلى المنطقة الصناعية التى يوجد فيها المصنع مدة أسبوع، إثر زيادة لعدد حالات العدوى فى "جهانجزهو"، ومغادرة العاملين موقع العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبل: شحنات «أيفون برو 14» تتأثر بالقيود المفروضة فى الصين لمكافحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.