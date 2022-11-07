بشاشة منحنية.. أبرز مزايا «Realme 10 Ultra»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنه تسعى لطرح هاتف "Realme 10 Ultra" الذى يأتى بمواصفات تميزه عن غيره من الهواتف.

ويأتى هاتف "Realme 10 Ultra" بشاشة من نوع "OLED" وذات جودة "Full HD+"، وقياس 6.7 بوصة بحواف منحنية، ودقة عرض يبلغ 1080 × 2400 بيكسل.

ويزود الهاتف كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، كما يعمل بمعالج من شركة كوالكوم الأمريكية "Snapdragon 8 Gen 2".