بيع بدلة سوبر مان بـ 350 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - وكشفت تقارير عن بيع أول نسخة من بدلة سوبر مان بسعر بلغ 350 ألف دولار، حيث كان من المقرر بيعها فى مزاد علنى بنصف مليون دولار.

وأشارت وسائل الإعلام أن تلك البدلة هى النسخة الأصلية المستخدمة فى الفيلم من قبل الفنان الأمريكى "كريستوفر دولييه ريف" خلال الجزء الأول من السلسلة.

وبدأ البعض يتساءل عن المواد المستخدمة فى تصنيعها، فهى بدلة مصنعة من النايلون زرقاء اللون ومنسوجة حتى تكون مطاطة ومتينة خلال التصوير.