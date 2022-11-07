مواصفات هاتف أوبو الجديد القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وجاءت تقارير لتكشف عن مواصفات هاتف "OPPO Find N2" الجديد، الذى يتمتع بشاشة مرنة بمعدل تحديث 120Hz. وكشفت التسريبات عن تمتع الهاتف برقاقة Snapdragon 8 Plus Gen 1، كما يأتى بمعالج "MariSilicon X" لأجل تحسين التصوير فى الإضاءة المنخفضة. ويزود بشاشة من نوع "LTPO AMOLED" وبقياس يبلغ 7.1 بوصة، كما يدعم بطارية تبلغ سعتها 4520 مللى أمبير. ومن المتوقع أن يأتى الهاتف "OPPO Find N2" بعدد من الألوان منها الأبيض والأسود والأخضر.

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