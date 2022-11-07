أخلاقنا الجميلة.. فضائل العمل والاجتهاد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأكدت دار الإفتاء أن العمل أمانة والإنسان مأمور أن يؤدى الأمانة ، ولا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية.

وأوضحت أن إتقان العمل والالتزام بقواعده واجب يمليه الشرع، كما أن الإخلاص لزيادة الإنتاج من صميم العبادة التى أمر بها الإسلام.

وقد حث النبى صلى الله عليه وسلم، على الإتقان فى العمل، فقال: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".