تزامنا مع مبادرة المتحدة للطفل.. نصائح للتربية الإيجابية «إنفوجراف»

جدة - نرمين السيد - وتزامنا مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يستعرض "دوت الخليج" خلال الإنفوجراف التالى أبرز النصائح للتربية الإيجابية. ويجب على الآباء والأمهات إدراك عدم وجود شخص مثالى، وتنمية مهاراته المختلفة. كما يجب تخصيص وقت ثابت للترفيه، وحذر الخبراء من توبيخه أمام الآخرين. وعلى الوالدين تجنب الضرب كأسلوب للعقاب، وعدم انتهاك خصوصيته، والمكافأة عند تحقيق الإنجازات. ومن بين نصائح التربية الإيجابية: تعليم الأطفال العبادات ومكارم الأخلاق، والتعبير عن الرأى بحرية، بالإضافة إلى تشجيعهم على ممارسة التمارين الرياضية يوميا.

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