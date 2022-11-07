شركة ميتا
وذكرت الصحيفة بناء على مصادر مطلعة لها، أن عملية التسريح ستكون أكبر عملية تخفيض فى الفترة الأخيرة لعدد العاملين بالوظائف التقنية بعد النمو السريع للصناعة، خلال كورونا الوباء، ومن المتوقع أن تؤثر على عدة آلاف من الموظفين، مشيرة إلى أن الإعلان عن تسريح موظفى ميتا سيكون خلال يوم الأربعاء المقبل.
وكشفت المصادر لـ وول ستيرت جورنال إلى أن شركة ميتا لديها حاليا، أكثر من 87 ألف موظف ، لافتة إلى أن عمليات التسريح ستكون أول تخفيضات واسعة فى عدد الموظفين تحدث فى تاريخ "ميتا"، والتى يبلغ عمرها 18 عاما.
Meta
وكشفت التقارير أن عدد موظفى Meta المتوقع أن يفقدوا وظائفهم قد يكون الأكبر على مستوى شركة تقنية كبرى فى العالم خلال عام.
وذكرت وول ستريت جورنال أن ميتا كانت تخطط لخفض النفقات بنسبة 10% خلال سبتمبر الماضى من خلال تخفيض عدد الموظفين، لافتة إلى أنه من المتوقع الإعلان عن التخفيضات هذا الأسبوع بعد عدة أشهر تم فيها إدارة الموظفين أو إلغاء أدوارهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل أكبر عملية لتسريح الموظفين فى تاريخ «ميتا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.