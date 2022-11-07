تفاصيل أكبر عملية لتسريح الموظفين فى تاريخ «ميتا»

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تفاصيل مخطط شركة ميتا العالمية، والتى تمتلك التطبيقات العالمية العملاقة "فيسبوك – واتساب – إنستجرام"، لبدء تسريح عدد كبير من موظفيها هذا الأسبوع.





شركة ميتا

وذكرت الصحيفة بناء على مصادر مطلعة لها، أن عملية التسريح ستكون أكبر عملية تخفيض فى الفترة الأخيرة لعدد العاملين بالوظائف التقنية بعد النمو السريع للصناعة، خلال كورونا الوباء، ومن المتوقع أن تؤثر على عدة آلاف من الموظفين، مشيرة إلى أن الإعلان عن تسريح موظفى ميتا سيكون خلال يوم الأربعاء المقبل.

وكشفت المصادر لـ وول ستيرت جورنال إلى أن شركة ميتا لديها حاليا، أكثر من 87 ألف موظف ، لافتة إلى أن عمليات التسريح ستكون أول تخفيضات واسعة فى عدد الموظفين تحدث فى تاريخ "ميتا"، والتى يبلغ عمرها 18 عاما.

Meta

وكشفت التقارير أن عدد موظفى Meta المتوقع أن يفقدوا وظائفهم قد يكون الأكبر على مستوى شركة تقنية كبرى فى العالم خلال عام.

وذكرت وول ستريت جورنال أن ميتا كانت تخطط لخفض النفقات بنسبة 10% خلال سبتمبر الماضى من خلال تخفيض عدد الموظفين، لافتة إلى أنه من المتوقع الإعلان عن التخفيضات هذا الأسبوع بعد عدة أشهر تم فيها إدارة الموظفين أو إلغاء أدوارهم.

