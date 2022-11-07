خسوف القمر 2022.. ماذا سيحدث غدا؟ (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - خسوف القمر 2022

خسوف القمر 2022... وكشف معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والجمعية الفلكية بجدة تفاصيل خسوف القمر 2022، حيث أكد خبراء الفلك أن الخسوف الكلى للقمر سيحدث عندما يتحرك القمر من الغرب إلى الشرق عبر ظل الأرض، لافتين إلى أن مرحلة الخسوف الكلى للقمر تستغرق ساعة و25 دقيقة تقريبا، بينما تستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و54 دقيقة تقريبا.

وكشف الخبراء أن خسوف القمر 2022 سيبدأ بخسوف شبه ظلى يكون فى تمام الساعة الـ 10 ودقيقتين و17 ثانية صباحا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، لافتين إلى أن خسوف القمر 2022 سيبدأ بخسوف جزئى فى تمام الساعة 11:9 دقائق صباحا بتوقيت القاهرة، فيما يبدأ الخسوف الكلى للقمر فى تمام الساعة 12:16 دقيقة و39 ثانية ظهرا.

خسوف القمر 2022

وأشار خبراء معهد البحوث الفلكية والجمعية الفلكية بجدة إلى أن خسوف القمر 2022 سيصل ذروته فى الساعة الواحدة و22 ثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، بينما ينتهى خسوف القمر 2022 فى تمام الساعة الواحدة و41 دقيقة و37 ثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

وكشف الخبراء عن المناطق التى سترى خسوف القمر 2022، مشيرين إلى أنه لن يرى فى مصر ولا فى الوطن العربى، مشيرين إلى أن المناطق التى يظهر فيها خسوف القمر 2022، ستشمل: "شمال وشرق أوروبا، وأستراليا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، ومعظم أمريكا الجنوبية، والمحيط الباسفيكى، والمحيط الأطلنطى، والمحيط الهندى، والقارة القطبية الشمالية، والقارة القطبية الجنوبية"، ولكنه لا يُرى فى إفريقيا أو أوروبا، وبالتالى لن يُرى فى مصر.

خسوف القمر 2022

ولفت خبراء الفلك فى مصر والسعودية إلى أن لون القمر وقت الخسوف يأخذ اللون الأحمر الغامق إلى البرتقالى البراق والأصفر أثناء الخسوف الكلى، وهذا يعتمد على كمية الغبار والغيوم الموجودة فى الغلاف الجوى للأرض.

وأشار الخبراء إلى أن خسوف القمر 2022 سيتيح الفرصة لقياس لون وسطوع ظل الأرض، وبالتالى محتوى الغاز والرماد البركانى الموجود فى طبقة الستراتوسفير، وهذا له أهمية علمية؛ لأنه يكشف كثيرا عن مناخ الأرض بناء على لون وسطوع الخسوفات القمرية التى رصدت حديثًا.