الإفتاء للمتزوجين: لا يقل أحدكما للآخر كلمة تجرح أو عبارة تكسر

جدة - نرمين السيد - واصلت دار الإفتاء المصرية، نصائحها للمتزوجين، وذلك فى إطار حملتها "لتسكنوا إليها"، التى أطلقتها على فيسبوك الفترة الأخيرة، قائلة: "تحليا بحسن الخلُقِ وأحسنا العِشرة بالمعروف فيما بينكما".





وتابعت: "لا يقل أحدكما للآخر كلمة تجرح، أو عبارة تكسر، خاصة ساعة الغضب، فالعلاقة بينكما قائمة فى الأصل على المودة والرحمة والسكينة، قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡ‍ٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا﴾ [النساء: 19]".

وأكدت أنه من حسن العشرة أن يحترم كلٌّ من الزوجين الآخر، فلا إهانة بالقول أو الفعل، تقول السيدة عائشة رضى الله عنها: «مَا ضَرَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده، لا امرأةً ولا خادمًا...»، فبالإيذاء تستحيل العشرة وتحصل النفرة.