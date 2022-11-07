لن يتكرر لمدة 3 سنوات.. خسوف كلى للقمر غدا

جدة - نرمين السيد - ويكون الخسوف الكلى للقمر مرئيًا فى أنحاء أمريكا الشمالية فى ساعات ما قبل الفجر، وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أوضح، وفى آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.

وسيكون أورانوس مرئيًا فقط بعرض إصبع فوق القمر على شكل نجم لامع.

وبالإجمال سيستمر ظهوره نحو ساعة ونصف بداية من 5:16 صباحًا حتى 6:41 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأمريكية، فى الوقت الذى تمر فيه الأرض مباشرة بين الشمس والقمر.

ويظهر القمر الذى يعرف باسم "قمر الدم"، باللون البرتقالى المائل للاحمرار المختلط من ضوء غروب الشمس وشروقها.

وسيكون القمر فى ذروة الخسوف على بعد 390653 كيلومترًا، بحسب علماء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وسوف تعمل التلسكوبات والمناظير على تحسين الرؤية شريطة أن تكون السماء صافية.

وستحصل أمريكا الجنوبية على لمحة من خسوف القمر الثلاثاء، فى حال سمح الطقس بذلك، وفقًا لما نقلته

"سكالى نيوز عربية".

وسيغيب الخسوف بالكامل عن إفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025.

ومن بين أولئك الذين يقدمون بثًا مباشرًا لعرض القمر الثلاثاء، مرصد جريفيث فى لوس أنجلوس، ومشروع التلسكوب الافتراضى الإيطالى.

ويعتبر هذا الخسوف الكلى الثانى للقمر هذا العام، وكان الأول فى مايو، ولن يحدث الخسوف التالى قبل عام 2025.

وسيحدث العديد من عمليات خسوف القمر الجزئى فى غضون ذلك.