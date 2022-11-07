توقعات الأبراج الإثنين 7 نوفمبر 2022.. نصائح من ذهب فى العمل والعلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

الحمل

لا تستسلم وحاول أن تتخطى كافة المعوقات التى تواجهك فى العمل، وحافظ على قوة العلاقة العاطفية مع شريك الحياة.

الثور

اعمل بجد وإبداع لتحقق أهدافك فى العمل، واخرج فى نزهة رفقة شريك حياتك.

الجوزاء

اقتصد فى أموالك احرص على تحسين دخلك، وخصص وقتًا لشريك حياتك وأسرتك وأقاربك.

السرطان

تخلص من الروتين فى العمل وابحث عن أفكار جديدة لتنفذها، واحرص على علاقة عاطفية وأسرية مستقرة.

الأسد

اهتم بعملك و ونفذ المهام المطلوبة منك على الوجه الأمثل خذ بنصيحة الأشخاص الذين تثق بهم، وتعامل بلطف مع الأشخاص من حولك.

العذراء

واصل السعى لتحقق ما تريده ولا تيأس أبدًا، وحافظ على علاقات طيبة من الأشخاص المقربين لك.

العقرب

لا تتوقف عن المحاولة واستمر فى العمل لتصل إلى المكانة التى تريدها، وحاول إنهاء كافة المشكلات على الصعيد الأسرى والعائلى.

الميزان

ركز فى عملك ولا تفكر فى أشياء غير مفيدة لك، وابحث عن شريك حياة متوافق معك فى الصفات وطريقة التفكير لتكوين علاقة عاطفية جيدة.

الجدى

اجتهد فى عملك لتحسن مستواك ومهاراتك، واهتم أكثر بشريك حياتك وانصت له.

القوس

انهى كافة المشكلات التى قد تحدث فى العمل ولا تهرب من المواجهة حتى لا تندم بعد ذلك، وادعم شريك حياتك وأفراد أسرتك.

الحوت

حافظ على ما حققته الفترة الماضية وابحث عن المزيد، وخذ قسطًا من الراحلة للتخلص من الضغوطات.

الدلو

تعاون مع زملائك فى العمل وشاركهم الرأى، وساعد أسرتك فى الأمور المختلفة وقدم لهم النصيحة.