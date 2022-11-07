ملامحه تبدو مخيفة.. تمثال مانى «غير الدقيق» يثير السخرية على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - لكن التمثال الذى أزيح عنه الستار مؤخرًا لمهاجم بايرن ميونيخ الألمانى كان مثار سخرية واسعة على مواقع التواصل، بسبب ملامح وجهه التى تبدو مخيفة، ولا تشبه مانى.
وتبرع مانى بأكثر من 680 ألف دولار لإنشاء مستشفى فى بامبالى العام الماضى، وذلك بعد تبرعه بما يزيد على 300 ألف دولار لبناء مدرسة لأبناء بلدته النائية، بالإضافة إلى مساعدات أخرى.
ونفذ فنان محلى تمثالًا لمانى، وذلك للإشادة بمكانته البطولية فى السنغال عمومًا وبامبالى على وجه التحديد، ويظهر مانى على ما يبدو وهو يحتفل خلال كأس الأمم الإفريقية الاخيرة التى توج بها منتخب السنغال، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى مؤخرًا صور للتمثال، والتى أثارت موجة سخرية بسبب صناعته غير الدقيقة.
وعلق أحد المعجبين قائلًا: "إنه ليس الأفضل، لكنه مصنوع من القلب على ما أعتقد".
وكتب آخر: جسم جميل لكن الوجه، دعهم يستبدلونه برأس أفضل، على أى حال قد يكون من الصعب العمل مع الخشب، أظن ذلك".
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