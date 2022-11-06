شاومى تطرح وحدة Cube Converter Pro بمنافذ متعددة

جدة - نرمين السيد - وتشمل وحدة Xiaomi Cube Converter Pro الجديدة تقنية الشحن السريع بقدرة 33W مع دعم الشحن من جميع الإتجاهات.
وتأتى الوحدة الجديدة بتصميم مربع، وتأتى المقابس والمنافذ فى كل جهة من الوحدة، كما يأتى بتصميم أصغر من وحدة MIJIA Cube Converter بنسبة 24%.
وتتضمن الوحدة 3 مجموعات من منافذ الشحن، و3 منافذ USB تشمل USB-A x2 وUSB-C x 1 كما تدعم منافذ C و A2 الشحن السريع بقدرة 33W، ومنفذ A1 بقدرة 22.5W.
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