لإنارة 13 مليون مسكن.. الصين تبنى أكبر مزرعة رياح بالعالم لإنتاج الكهرباء

جدة - نرمين السيد - من جانبها أشادت منظمة البيئة العالمية بالمشروع العملاق الذى تقيمه الصين لإنتاج الكهرباء من التوربينات الهوائية، وهو المشروع الذى سيكون من وجهة نظر الخبراء "أكبر مزرعة كهرباء هوائية فى العالم"، بعد اكتمال تنفيذه بحلول العام 2025، ليكون نقلة نوعية فى تاريخ إنتاج الكهرباء فى العالم.

المزرعة الهوائية العملاقة ستنتج 43.3 جيجاوات من الكهرباء النظيفة وهو قدر من الطاقة يكفى بحسب خبراء المنظمة العالمية للبيئة، لإنارة بلد كالنرويج بنسبة 100 %، وهى تقع على مسافة تمتد لنحو عشرة كيلومترات، وتحوى الآلاف من التوربينات الهوائية التى تم نصبها فى مناطق المياه العميقة قبالة السواحل الصينية على خليج تايوان، وتتراح امتداداتها بين 75 إلى 185 كيلومترًا.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج العالم من الكهرباء المولدة عبر مزارع الرياح البرية "التوربينات الهوائية" وصل مع نهاية العام 2021 إلى 830 جيجاوات، تنتج الصين نصفها تقريبا، وتأمل الصين أن تلبى نحو ثلث إنتاجها من الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول العام 2060.