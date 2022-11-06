تزامنا مع COP27.. العالمية للأرصاد: السنوات الـ 8 الماضية ستصبح الأشد حرارة

جدة - نرمين السيد - كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن السنوات الثمانى الماضية مرشحة بقوة لأن تصبح "الأشد حرارة" على الإطلاق، وذلك حيث وصلت تركيزات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى إلى مستوى قياسى فى الغلاف الجوى والحرارة المتراكمة، فضلا عن موجات الحر الشديدة والجفاف والفيضانات المدمرة التى أثرت على الملايين وكلفت المليارات هذا العام.





وأوضحت المنظمة فى تقرير أصدرته حول حالة المناخ العالمى المؤقت لعام 2022 كيف تؤدى الغازات المسببة للاحتباس الحرارى إلى الوصول بارتفاع مستوى سطح البحر وذوبان الجليد إلى مستويات عالية جديدة تسبب ظروف جوية قاسية بدءاً من باكستان ووصولاً إلى بورتوريكو، مقدرة أن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية خلال العام الجارى ستكون حوالى 1.15 درجة مئوية فوق مستوى ​​ما قبل العصر الصناعى (1850-1900).

وذكرت أنه على مدى العامين الماضيين أبقت ظاهرة "إل نينيا" المناخية الطبيعية درجات الحرارة العالمية أقل مما كانت ستصل إليه لولاها، مشيرة إلى أن العودة الحتمية لظاهرة "إل نينيا" ستؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة فى المستقبل، بالإضافة إلى الاحتباس الحرارى.

وقال الأمين العام للمنظمة البروفيسور بيتيرى تالاس "كلما زاد الاحتباس الحرارى كانت التأثيرات أسوأ.. لدينا مستويات عالية من ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى الآن لدرجة أن حد 1.5 درجة مئوية لاتفاقية باريس يكاد يصبح فى متناول اليد".

وأضاف "لقد فات الأوان بالفعل بالنسبة للعديد من الأنهار الجليدية، وسيستمر الذوبان لمئات إن لم يكن لآلاف السنين، مع تداعيات كبيرة على الأمن المائى"، موضحًا أن معدل ارتفاع مستوى سطح البحر تضاعف خلال الـ30 عاما الماضية، بما يشكل تهديدا طويل الأمد وكبيرًا للعديد من الملايين من سكان السواحل والدول ذات الأراضى المنخفضة".

ولفت إلى أنه فى كثير من الأحيان يعانى الأشخاص الأقل مسؤولية عن تغير المناخ أكثر من غيرهم، كما حدث مع الفيضانات الرهيبة فى باكستان والجفاف المميت الذى طال أمده فى القرن الإفريقى، مبينا أنه حتى المجتمعات المستعدة جيدًا ضربتها هذا العام الظواهر المتطرفة، كما ظهر فى موجات الحر والجفاف التى طال أمدها فى أجزاء كبيرة من أوروبا وجنوب الصين.

يشار إلى أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أصدرت تقريرها المؤقت عن حالة المناخ العالمى فى يوم افتتاح قمة المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ، فيما من المقرر أن يكشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن خطة عمل خلال المؤتمر لإتاحة الإنذار المبكر من الكوارث للجميع خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ تفتقر نصف دول العالم إليه حالياً، وطلب جوتيريش من المنظمة قيادة المبادرة.

وتستضيف مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022 فى مدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء فى مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعى بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، ويشارك 110 من رؤساء الدول والحكومات فى فعاليات المؤتمر إلى جانب 10 آلاف من منظمات المجتمع المدنى، و26 ألفا و500 يمثلون الوفود الرسمية والهيئات، و3321 إعلاميا بإجمالى 44 ألفا و174 مشاركا.