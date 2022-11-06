للحماية ضد الضربات النووية.. ألمانيا تعرض ملجأ الحرب الباردة للبيع أون لاين

جدة - نرمين السيد - ويحتوى الملجأ الذى يمتد على مساحة 850 مترًا مربعًا، ويقع فى ولاية شمال الراين، غرب ألمانيا، على جدرانًا خرسانية بسماكة 3 أمتار.

وتم عرض الملجأ للبيع على "إى باى" مقابل 1.6 مليون يورو، بحسب ما قالته صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية.

ويقع الملجأ تحت الأرض، وقد استخدم من جانب القوات المسلحة الألمانية، وهو مزود بمستودع أغذية ومولد كهربائى وخزانات مياه ووقود ونظام صرف صحى، بالإضافة إلى أبواب فولاذية عملاقة، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضح الإعلان الخاص بالملجأ أنه سيتوجب على المشترى إجراء عدد من الإصلاحات، وذلك نظرًا لعدم استخدام المكان لفترة طويلة من الزمن.