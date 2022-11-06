«زلزال ماسك» فى تويتر.. معركة بين الملياردير والشركات بسبب الإعلانات

جدة - نرمين السيد - أعلنت بعض الشركات تعليق إعلاناتها على منصة تويتر، فيما حذر إيلون ماسك المعلنين الذين يلغون عمليات الشراء على المنصة من أنه سيعلن أسماءهم إذا رضخوا لمطالب النشطاء وغادروا التطبيق.





وزعم ماسك فى تغريداته أن تويتر عانى من انخفاض هائل فى الإيرادات بعد أن اشترى المنصة، وذلك بسبب ضغوط المجموعات الناشطة على المعلنين لوقف شراء الإعلانات.

وقال ماسك إنه سيتخذ إجراءً قريبًا استجابة لطلب أحد المستخدمين بتسمية المعلنين الذين يريدون المقاطعة وفضحهم، وفقًا لما ذكرته شبكة "فوكس بزنس".

وجاءت هذه التغريدة بعد رسالة مفتوحة أرسلتها مجموعة من أكثر من 40 منظمة، بما فى ذلك "GLAAD وNAACP" دعت فيها أكبر 20 معلنًا على تويتر للتوقف عن تمويل المنصة.

وأشاروا إلى أن التغييرات المقترحة من إيلون ماسك ستخنق أصواتهم أو ستسمح بانتشار الكراهية والمضايقة، أو المحتوى الزائف.

ولفتت الرسالة إلى أن ملكية إيلون ماسك المثير للجدل لموقع تويتر قد سمحت بإغراق المنصة بالكراهية والمعلومات المضللة، على حد تعبيرها.

فيما نفى إيلون ماسك مرارًا هذه المزاعم، ودافع عن قراره التراجع عن الاعتدال فى المحتوى للترويج لحرية التعبير.

وأوضح أن نيته القيام بذلك لم تتغير على الإطلاق، فى مواجهة الاحتجاحات الحالية، حيث كتب على تويتر، لن يقوم بتويتر بمراقبة المعلومات الدقيقة عن أى شىء، بحسب ما نقلته "العربية".

وقال نشطاء إن اقتراح ماسك باشتراك شهرى بقيمة 8 دولارات للتحقق من المستخدم قد يفتح الباب لانتحال الهوية أو إجباره على دفع الرسوم للوصول إلى الجماهير المرغوبة.

وكان العديد من الشركات الكبرى قد أعلنت فى وقت سابق أنها ستعلق الإعلانات على تويتر، بعد أن استحوذ ماسك على موقع التواصل الاجتماعى.