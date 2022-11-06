إطلاق أول منصة إلكترونية لتأجير واستئجار المعدات الطبية قريبا

جدة - نرمين السيد - تستعد منصة (MY HERO)، وهى أول منصة إلكترونية فى مصر لتأجير واستئجار المعدات الطبية، للإطلاق الرسمى خلال الفترة المقبلة، بهدف توفير المعدات والمستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية فى أى مكان داخل مصر بشكل مؤقت بدلا من شرائها فى ظل الارتفاع الكبير فى الأسعار الذى تشهده الأسواق.





وقال مؤسس المنصة زياد صلاح، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، إنه "تم الانتهاء من تصميم الـPlatform الخاصة بالمنصة، وسيكون عبارة عن موبايل أبلكيشن يتم تحميله على التليفون المحمول، ويتم من خلاله اختيار المستلزمات والمعدات الطبية المطلوبة، كما يتم إنشاء موقع إلكترونى لعرض المنتجات المتاحة للتأجير، بما يسهل على الراغبين فى الحصول على تلك الأجهزة الوصول إليها بشكل سريع وبأسعار مناسبة".

وأضاف: أن "المنصة تعاقدت بالفعل مع سبع شركات شهيرة فى منطقة القصر العينى للأجهزة والمعدات الطبية، حيث تم التعاقد على أكثر من 2000 منتج من الأجهزة والأدوات والمستلزمات الطبية والأجهزة التعويضية، وتم الانتهاء من وضع نحو 900 منتج منها على التطبيق، فيما يجرى وضع 1100 منتج آخر سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القريبة المقبلة".

وأوضح مؤسس المنصة، وهو طالب بالسنة الثالثة بكلية إدارة الأعمال، أنه يعمل على الفكرة منذ عام ونصف، حيث كانت بمثابة تحد كبير له، مشيرا إلى ان فكرة المنصة جاءت فى ظل الأوضاع الحالية والنقص الذى يشهده السوق من المعدات والأجهزة الطبية فى ظل صعوبات الاستيراد وارتفاع الأسعار بشكل كبير ما يجعل البعض غير قادر على الحصول على الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة له، وهو ما استدعى ضرورة وجود منصة لتسهيل الحصول على المعدات والمستلزمات الطبية بشكل عاجل ومؤقت.

وحول دور مبادرة "رواد النيل"، التابعة للبنك المركزى، فى خروج فكرته إلى النور، أكد مؤسسة منصة (MY HERO) أن مبادرة رواد النيل لها الفضل الأكبر فى تحقيق هذا الحلم وتحويل الفكرة إلى واقع، حيث تبنت الفكرة منذ البداية وقامت من خلال حاضنة بنك تنمية الصادرات فى مرحلة ما قبل الاحتضان ببلورة الفكرة والمساعدة فى إعداد دراسة الجدوى وإجراءات التأسيس للشركة، وأيضا عمل الـPLATFORM والموقع الإلكترونى وأيضا المساعدة فى المشاركة فى المؤتمرات والمعارض للترويج للفكرة، مبينا أنه يتم استهداف خلال المرحلة المقبلة الاستفادة من برنامج حاضنة أعمال التطبيقات التكنولوجية التى يرعاها بنك قناة السويس لاستكمال تنفيذ المشروع.

وكشف عن أن المنصة حاليا فى المرحلة التجريبية الأخيرة، سواء للموقع الإلكترونى أو التطبيق، وسيتم الإطلاق الرسمى فى وقت قريب بعد الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل الشركة وعمل الإقرارات الضريبية.

وحول نوعية الأجهزة الطبية التى تعمل عليها المنصة، أوضح زياد صلاح أن أهم هذه المعدات سيكون الكراسى المتحركة والأجهزة التعويضية وأجهزة قياس الضغط والسكر وأجهزة الأوكسجين، بالإضافة إلى أدوات طب الأسنان وغيرها، منوها بأن هناك خطة توسعية سيتم العمل عليها بعد الإطلاق الرسمى، وتشمل التوسع فى كافة المحافظات، وسيتم البدء من مدينة الإسكندرية.

وشدد على أن الهدف الأكبر للمنصة هو تشجيع التصنيع المحلى فى مجال الأجهزة والأدوات الطبية، وسنعمل على ذلك من خلال مساعدة المصانع على هذه التوجه والمساهمة فى تسويق منتجاتها، كما سيتم العمل على تصنيع معدات تحمل اسم (MY HERO) مع مرور الوقت، مبينا أن سوق المعدات الطبية فى مصر كبير وتجاوز 140 مليون دولار العام الماضى، ويحقق معدلات نمو تصل إلى 20% سنويا، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع على المعدات التى يحتاجها كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والرياضيين، حيث تعتبر أكثر الفئات التى تحتاج الى تلك الأجهزة.

وبشأن وجود مفاوضات مع صناديق استثمارية للمساهمة فى دعم المشروع وتمويله، قال مؤسس المنصة "إن هناك العديد من العروض من قبل بعض المستثمرين، لكن هدفنا الآن التركيز على خروج المنصة للنور ثم تأتى مرحلة التوسع".

كما نوه بأن مؤسسى (MY HERO) يعتبرون من أصغر المشاركين فى قمة تكنى 2022، حيث مازالوا طلبة جامعيين، معربا عن التطلع للمشاركة فى قمة "رايز أب" بالقاهرة.. وأشار إلى حصول مشروع المنصة على جائزة أفضل خطة تسويقية من جامعة النيل العام الماضى، فضلا عن مساعدة مبادرة "رواد النيل" على المشاركة فى منتدى البحث العلمى بالعاصمة الإدارية.