بسبب العواصف والأمطار.. سقوط طائرة فى بحيرة بتنزانيا

جدة - نرمين السيد - وكشفت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية عن سقوط الطائرة أثناء محاولتها للهبوط بسبب طقس عاصف وأمطار غزيرة فى مطار بمدينة بوكوبا المطلة على البحيرة.

وأوضحت التقارير أنه تم إنقاذ حوالى 15 شخصا، ولم يتم معرفة إذا كان هناك قتلى أم لا، وذلك وفقا لما جاء فى "البيان".

وجاءت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول الطائرة التى لا يظهر منها سوى ذيلها.

وتم إرسال قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الركاب العالقين فى الطائرة.