جدة - نرمين السيد - وكشفت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية عن سقوط الطائرة أثناء محاولتها للهبوط بسبب طقس عاصف وأمطار غزيرة فى مطار بمدينة بوكوبا المطلة على البحيرة.
وأوضحت التقارير أنه تم إنقاذ حوالى 15 شخصا، ولم يتم معرفة إذا كان هناك قتلى أم لا، وذلك وفقا لما جاء فى "البيان".
وجاءت لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول الطائرة التى لا يظهر منها سوى ذيلها.
وتم إرسال قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الركاب العالقين فى الطائرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب العواصف والأمطار.. سقوط طائرة فى بحيرة بتنزانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.