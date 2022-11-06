الصين تنجح فى اختبار محرك صاروخى يعمل بالوقود السائل

جدة - نرمين السيد - وأكدت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، أن نجاح الاختبار يمثل اختراقا كبيرا فى تطوير هذا النوع من محركات الصواريخ، مضيفة أن المحرك الذى يعمل بالأكسجين السائل والكيروسين يتمتع بقوة دفع مصممة تصل إلى 500 طن، ما يعادل نحو أربعة أضعاف قوة الدفع للمحركات العاملة الحالية من النوع نفسه.
ونجحت الشركة أيضا فى اختبار محرك يعمل بالأكسجين السائل والميثان تصل قوة دفعه إلى 80 طنا، وهى أكبر قوة دفع لهذا النوع من المحركات، موضحة أن المحرك يمتلك قوة دفع أرضية تصل إلى 80 طنا وقوة دفع فراغية تصل إلى 90 طنا، كما تم تصميمه للاستخدام فى الصواريخ التجارية، ويمكنه تقديم الطاقة لإطلاق المركبات القابلة لإعادة الاستخدام والصواريخ الحاملة منخفضة التكلفة التى تستخدم لمرة واحدة.
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