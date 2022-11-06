مواصفات هاتف ريلمى الجديد «Realme 9i»

جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف ريلمى الجديد اسم "Realme 9i" والذى يأتى بعدد من الإمكانيات الكبيرة. ويأتى الهاتف بشاشة من نوع + IPS LCD وبقياس 6.6 بوصة مع جودة شاشة + FHD. ويزود بكاميرا خلفية ثلاثية وتأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسلـ وكاميرا من ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وغيرها أمامية بدقة 20 ميجابيكسل. ويتمتع الهاتف ذاكرة عشوائية ذات سعة 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات. ويُطرح الهاتف "Realme 9i" فى الأسواق بسعر يصل حوالى إلى ما يزيد عن 5 آلاف جنيه مصرى.

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