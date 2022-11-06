فى مزاد علنى.. بيع دلة قهوة بـ 20 ألف ريال سعودى

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الفيديو لقطات لبيع دلة القهوة التى يرجع عمرها 1000 عام. وتم التقاط الفيديو فى سوق الزل التراثى فى الرياض، لحظة إعلان مزاد علنى على دلة قهوة تاريخية. وشهد المزاد بيع تلك الدلة بسعر خيالى بلغ 20 ألف ريال سعودى أى حوالى 126 ألف جنيه مصرى. ويعود تصنيع دلة القهوة إلى عام 1354 هجريًا، وتجمع بين اللونين الفضى والنحاسى.

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