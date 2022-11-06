تويتر بفلوس.. اشتراك شهرى 8 دولارات للعلامة الزرقاء

ألقى إيلون ماسك، المالك الجديد لشركة تويتر، باللوم على جماعات النشطاء التى تضغط على المعلنين، فى التسبب فى انخفاض عائدات الشركة التى شرعت فى إلغاء آلاف الوظائف لتوفير النفقات.
وحثت الأمم المتحدة، رجل الأعمال الأمريكى على ضمان احترام حقوق الإنسان، فيما يتعلق بإدارته لموقع التواصل الاجتماعى، بعدما قام بتسريح نصف موظفى العاملين بالشركة حول العالم.
وكشفت تقارير إعلامية، أن شركة تويتر تحت إدارة مالكها الجديد إيلون ماسك، أرسلت بالفعل رسائل بالبريد الإلكترونى لعدد من موظفيها، تبلغهم بتسريحهم من العمل، لكن السيئ فى الأمر، أن بعض هذه الرسائل وصل الموظفين فى وقت متأخر فى الليل وهم نائمون.
وذكرت رسالة بريد إلكترونى وصلت إلى موظفى تويتر الجمعة أن إلغاء أعداد كبيرة من الوظائف جاء "للأسف من أجل ضمان نجاح استمرار الشركة".
وقالت تويتر فى رسالة للموظفين: "ندرك أن بعض الذين قدموا مساهمات ملحوظة فى تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضرورى لضمان نجاح الشركة فى المستقبل".
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