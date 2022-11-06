الإفتاء تواصل نصائحها للمتزوجين: ليساعد كلٌّ منكما الآخر عند الخطأ

جدة - نرمين السيد - ووجهت الدار، نصيحتها للمتزوجين، قائلة: "احرصا على أن يكمل كل منكما نقص الآخر، مع التماس الأعذار، واتِّبَاع ألطف الطرق وأحسنها".

وقالت، إنه صادف إعراضًا، ردَّ الآخرُ صاحبَه برفقٍ وحلمٍ وذكاء، متجنبًا التعنيف أو اللوم أمام الناس، مهما كانت الأسباب؛ فإنَّ أشد ما يؤلم أحد الزوجين أن يسمع اللوم أمام الآخرين، ولو كان الوالد أو الولد أو الأخ.