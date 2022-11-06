مباحث الوفاء.. مهنة جديدة لاكتشاف خيانة الأزواج

جدة - نرمين السيد - وتعمل الكثير من الفتيات الجميلات فى هذه المهنة عبر مواقع التواصل الاجتماعى مقابل 30 دولارا لاختبار ولاء الرجال لزوجاتهم أو حبيباتهم عبر الإنترنت، ثم تقديم دليل لعملائهن، وعادة ما يتضمن الاختبار محاولة التقرب من الأزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والتظاهر بالحصول على الحسابات من أحد معارف الزوج، وتأخذ المحققة لقطات شاشة للمحادثات مع الهدف، وأى صور يرسلها، ثم تقوم بتسليمها إلى العميلة كدليل على ولاء زوجها أو حبيبها أو عدم ولائه.

وأحيانا تعمل الفتاة كعميلة مزدوجة، حيث تطلب نساء من محققات الوفاء اختبار أزواج نساء أخريات حتى إذا فشل الرجل فى الاختبار، يتم إرسال الدليل إلى زوجته لتفريقهما لتحل العميلة مكان الزوجة.

وفى الفترة الأخيرة، بدأت محققات الولاء فى تنويع خدماتهن، حيث يعرضن اختبار الأشخاص المحتمل مواعدتهم والإبلاغ عما إذا كانوا يستحقون استثمار الوقت والمشاعر فيهم، ولهذه المهنة، عواقب كثيرة، حيث يتم تهديد الفتيات العاملات فى هذه المهنة بالعثور عليهن والانتقام منهن.