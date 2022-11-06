ودع التكييف.. ابتكار طلاء يبرد المبانى والسيارات

جدة - نرمين السيد - «هناك 800 مليون نسمة من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن.. هؤلاء هم زبائني» جملة شهيرة قالها المهندس المصرى الشهير حسن فتحى والذى ابتكر تصاميم معمارية يمكنها المحافظة على جودة الهواء بداخلها وتبريدها فى الصيف، وهو ما نجح فى جزء منه علماء من جامعة كيونج فى كوريا الجنوبية حيث ابتكروا طلاء نوافذ شفاف، يخفض الحرارة داخل المبانى، دون حاجة لأجهزة التكييف.





ويتكون الطلاء الجديد من طبقات رقيقة متناوبة من ثانى أكسيد السيليكون أو نيتريد السيليكون أو أكسيد الألومنيوم أو ثانى أكسيد التيتانيوم على قاعدة زجاجية، تعلوها طبقة من بوليديميثيل سيلوكسان. وتمكن العلماء من تحسين نوع الطبقات وترتيبها وتركيبها باستخدام التعلم الآلى، ما ساعد فى إنتاج الطلاء المبرد، ويتوقع الباحثون أن يخفض هذا النوع من الطلاء استهلاك الطاقة للتبريد بما يصل إلى 31%، مقارنة مع النوافذ التقليدية، ويمكن أيضا وضع الطلاء على نوافذ السيارات للحفاظ على برودتها. علماء كوريا الجنوبية لم يكونوا الوحيدين الذين ابتكروا هذا الطلاء، حيث تأتى الدراسة بعد وقت قصير من ابتكار المهندسين فى الولايات المتحدة لطلاء يقولون إنه يساعد فى معالجة ظاهرة الاحتباس الحرارى، ويعكس 98.1% وفق ديلى ميل البريطانية.

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