Dropship.. حل سحرى جديد لمشاركة الملفات بين أندرويد وأيفون

جدة - نرمين السيد - يواجه مستخدمو أجهزة أندرويد وأيفون الجدد مشكلة كبيرة فى نقل الملفات بين نظامى التشغيل فقد يكون الأمر صعبا للغاية إذا كنت تخطط للانتقال إلى الأندرويد، أو إذا كنت ترغب فى مشاركة بعض الملفات مع أصدقائك على Android من جهاز iPhone الخاص بك.





ولكن شركة سامسونج قررت حل هذه المشكلة بشكل جذرى، حيث كشفت عن تطبيق Dropship لمشاركة الملفات بين النظامين ويعمل بمساعدة تطبيق Quick Reveal من سامسونج، والذى يحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمى جالاكسى. ويوفر تطبيق Dropship تجربة سحرية عندما يتعلق الأمر بمشاركة الملفات عبر العديد من الأجهزة، ويسهل مشاركة الملفات عبر منصات متعددة، مثل Android وiOS والويب، ومن خلال هذا التطبيق، يمكنك إنشاء رابط مشاركة باستخدام كلماتك الرئيسية الفريدة الخاصة بك، وكذلك تثبيت صورة ملفك الشخصى ورسالتك. كما يمكنك ضبط فترة الصلاحية والوقت كما تريد. التطبيق الجديد أصدرته سامسونج أمس وهو متاح لعملاء الشركة فى كوريا الجنوبية فى الوقت الحالى، ويمكن تنزيل تطبيق Samsung Dropship من خلال القناة التجريبية عن طريق رابط لـ Samsung App Store ومتوفر على Apple Store لكل من iPhone وiPad.

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