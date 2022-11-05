وتعرف الحالة علميا باسم "جنين داخل جنين" (Fetus in fetus)، وسجلت 200 فقط حول العالم حتى اليوم، منذ 1808، بحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، ولم تكشف هوية الرضيعة التى ولدت فى أحد مستشفيات جهارخاند الهندية فى 10 أكتوبر الماضى، وأخضعت لعملية استغرقت 90 دقيقة بعد ولادتها بـ 21 يوما لاستخراج الأجنة.
ويحاول العلماء معرفة السبب وراء هذه الحالات النادرة، إذ يعتبر البعض أن الرضيعة امتصت الجنين الآخر وهما فى الرحم، ويؤكد البعض أنه يحدث أحيانا فى التوائم المتطابقة حين يتشكل أحدهما داخل الآخر، واقترح فريق ثالث إن السبب انقسام خلايا المتأخر فى الرحم عند تلقيح البويضة.
وفى مصر تظهر هذه الحالات من حيث لآخر، وكان آخرها حالة الطفلة "وعد" التى لا يتجاوز عمرها الأسبوع حيث ولدت بأحدى العيادات الخاصة، وشاء القدر أن تحمل بداخل أحشائها "جنين" غير مكتمل، ليتم نقلها إلى مستشفى الأطفال الجامعى لتلقى العلاج وإجراء عمليه جراحية.
وشهدت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، حالة ولادة طفلة بداخلها جنين فى مدينة شربين بالدقهلية، حيث أحضرتها أسرتها إلى المستشفى وبالفحص تبين وجود نسيج تكوين جنين داخل الرحم وتم إجراء جراحة داخل المستشفى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. ولادة طفلة بـ8 أجنة بالهند.. وحالات جديدة تظهر فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.