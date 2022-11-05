مفاجأة.. ولادة طفلة بـ8 أجنة بالهند.. وحالات جديدة تظهر فى مصر

جدة - نرمين السيد - اكتشف أطباء فى الهند، حالة نادرة أثناء إجراء عملية ولادة لطفلة، حيث وجدوا بعد ولادة طفلة بثمانية أجنة فى معدتها، واكتشفها الأطباء بالصدفة عبر الأشعة السينية عند محاولتهم معرفة سبب التورم الغريب فى معدتها.





وتعرف الحالة علميا باسم "جنين داخل جنين" (Fetus in fetus)، وسجلت 200 فقط حول العالم حتى اليوم، منذ 1808، بحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، ولم تكشف هوية الرضيعة التى ولدت فى أحد مستشفيات جهارخاند الهندية فى 10 أكتوبر الماضى، وأخضعت لعملية استغرقت 90 دقيقة بعد ولادتها بـ 21 يوما لاستخراج الأجنة.

ويحاول العلماء معرفة السبب وراء هذه الحالات النادرة، إذ يعتبر البعض أن الرضيعة امتصت الجنين الآخر وهما فى الرحم، ويؤكد البعض أنه يحدث أحيانا فى التوائم المتطابقة حين يتشكل أحدهما داخل الآخر، واقترح فريق ثالث إن السبب انقسام خلايا المتأخر فى الرحم عند تلقيح البويضة.

وفى مصر تظهر هذه الحالات من حيث لآخر، وكان آخرها حالة الطفلة "وعد" التى لا يتجاوز عمرها الأسبوع حيث ولدت بأحدى العيادات الخاصة، وشاء القدر أن تحمل بداخل أحشائها "جنين" غير مكتمل، ليتم نقلها إلى مستشفى الأطفال الجامعى لتلقى العلاج وإجراء عمليه جراحية.

وشهدت مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، حالة ولادة طفلة بداخلها ‏جنين فى مدينة شربين بالدقهلية، حيث أحضرتها أسرتها إلى المستشفى وبالفحص تبين وجود نسيج تكوين جنين داخل الرحم وتم إجراء ‏جراحة داخل المستشفى.‏