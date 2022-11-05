التاكسى الروبوت يدخل لوس أنجلوس

جدة - نرمين السيد - وأكدت واي مو، أن السيارات ذاتية القيادة ستصل إلى الأحياء الرئيسية في المدينة مترامية الأطراف التي يقطنها 13 مليونا، خلال الأشهر المقبلة.

وأكدت الشركة، أنه لن تكون سيارات التاكسي دون سائقين، وسيكون هناك سائق خلف المقود ضمن إجراءات السلامة.

وتعد واي مو، التي نشأت عن برنامج السيارات ذاتية القيادة في جوجل، بين حفنة من الشركات التي تريد ترسيخ نفسها بسيارات التاكسى ذاتية القيادة.