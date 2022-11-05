ينافس iPhone 14.. موعد طرح Galaxy S23 Ultra

جدة - نرمين السيد - الهاتف الجديد من سامسونج يأتى ضمن سلسلة هواتف Galaxy S23، والمتوقع أن ينافس هواتف iPhone 14.

وأكد موقع Android Authority أن موعد طرح هاتف Galaxy S23 Ultra، سيكون فى الأسبوع الأول من العام المقبل 2023، وهو ما سيجعله أول هاتف أندرويد من الفئة الرائدة يطرح فى 2023.

وسيضم هاتف Galaxy S23 Ultra كاميرا أفضل من أى كاميرا فى هواتف سامسونج، حيث يضم كاميرا بدقة 200 ميجابكسل.