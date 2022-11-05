توعية الطفل.. تعامل مع ابنك المراهق باحترافية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وقدم عدد من أساتذة الطب النفسى، نصائح عدة لأولياء الأمور، فى هذا الصدد يرصدها الإنفوجراف التالى.

وتشمل النصائح: لا تأخذ تصرفاته على محمل شخصى، ولا تبالغ فى التعرف على شخصية ابنك المراهق، واترك له حرية اختيار الهوايات والملابس المحببة.

وينصح الأطباء بعدم مراقبة الطفل أو تخطى خصوصيته لا تفقد ثقته، وعدم التقليل من شأنه أمام الآخرين، والحذر من هدم طموحه، والتأكد من أن العنف يخلق جوا من العدوانية بين المراهق وأبويه.