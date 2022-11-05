أخلاقنا الجميلة.. كيف تصبح جار الهنا؟ (إنفوجرف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة "أخلاقنا الجميلة"، يرصد الإنفوجراف التالى، نصائح مهمة لجيرة طيبة.

وتشمل: السلام على جارك واحترامه وطلاقة الوجه عند لقائه، وزيارته فى المرض، ومشاركته فى الفرح وتهنئته، ومواساته عند المصيبة.

كما تتضمن: التجاوز عن زلّاته، وغض البصر عن محارمه، وعدم تتبّع عوراته، وعظه بالمعروف والدعاء له والرفق به، ووتقديم الهدية له.