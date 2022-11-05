أمواج تسونامى.. تدريبات تكشف التصرف الصحيح عند التعرض لها

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم السبت - أن نحو ألف شخص من سكان بلدة "أوتسوتشى" بمحافظة "إيواتى"، التى ضربها زلزال وأمواج تسونامى العام 2011، شاركوا فى التدريبات.
وأضافت الشبكة، أن التدريبات استندت إلى "سيناريو" وقوع زلزال بقوة 6 درجات على مقياس شدة الزلازل اليابانى الذى يتراوح من صفر إلى 7 درجات ما يستدعى إطلاق تحذير من أمواج "تسونامى" ضخمة.
وبمجرد إذاعة التحذير على أنظمة الراديو، يهرب الأطفال الذين كانوا فى طريقهم إلى المدارس إلى أماكن لجوء محددة.
كما استخدم قائد مجموعة المتطوعين المحليين مركبة لنقل كبار السن من المواطنين الذين لن يستطعيوا الإجلاء بمفردهم وقادهم إلى أرض أكثر ارتفاعا.
وتسبب زلزال عام 2011 الذى بلغت شدته 9 درجات وكان مركزه فى عمق المحيط الهادئ قبالة الساحل الشمالى الشرقى لليابان، فى أمواج تسونامى عاتية وأضرار واسعة النطاق وانصهار بمفاعل فى محطة فوكوشيما دايتشى للطاقة النووية، وتسبب التسونامى فى مقتل أو اختفاء نحو 18,500 شخص.
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