Realme 10 Pro.. وزن خفيف وكاميرا 108 ميجابكسل

جدة - نرمين السيد - وفى التاسع من نوفمبر الجارى، تطلق الشركة أولى إصدارات السلسلة ، تحت اسم Realme 10 Pro+، حسبما أفاد موقع "gsmarena" التقنى.

هاتف Realme 10 Pro +، من المقرر طرحه فى الأسواق الصينية مقابل 320 دولار أمريكى، وقد جاء بكاميرا أمامية تصل دقتها إلى 16 ميجابكسل، بينما الشاشة تأتى بمقاس 6.7 بوصة، وتدعم معجل تحديث يبلغ 120 هرتز.

الهاتف سيعمل بنظام أندوريد 13، ويتوفر بـ 3 إصدارات من ناحية الذاكرة، الأول يأتى بسعة 8 + 128 جيجابايت والثانى 8 + 256 جيجابايت والأخير بسعة 12 + 256 جيجابايت.

هاتف ريلمى المنتظر Realme 10 Pro +، يتميز ببطارية قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، ووزن خفيف قدر بـ 172 جراما، كم يدعم شبكات الجيل الخامس، بفضل معالج كوالكوم الرائد Dimensity 1080.

الكاميرا الخلفية للهاتف تصل دقتها إلى 108 ميجابكسل، إضافة إلى عدسة بدقة 8 ميجابكسل فائقة الاتساع، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل إضافية.