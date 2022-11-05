موظفو تويتر يقاضون إيلون ماسك بعد موجة التسريح

جدة - نرمين السيد - وجاء فى ملف الشكوى التى تم رفعها أمس الخميس، فى محكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية، أن المالك الجديد للشركة يقوم بفصل الموظفين دون إشعار كاف، فى انتهاك للقانون الفيدرالى وقانون ولاية كاليفورنيا.

وكانت الشركة قد ذكرت فى رسالة بالبريد الإلكترونى موجهة إلى الموظفين، أنها تعتزم البدء بتقليص عدد الموظفين اعتبارا من اليوم الجمعة، حيث يخطط ماسك لتسريح نصف القوة العاملة، وتنفيذ خطط لخفض التكاليف فى المنصة التى تم الحصول عليها مقابل 44 مليار دولار الشهر الماضى، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.

ويفرض قانون تعديل وإخطار إعادة تدريب العمال الفيدرالى قيودا على الشركات الكبيرة تمنعها من اللجوء إلى التسريح الجماعى للعمال دون إخطار مسبق قبل 60 يوما على الأقل من موعد التسريح من العمل.

وقبل أيام، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن إيلون ماسك يخطط لفصل أعداد ضخمة من موظفى "تويتر".

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن ماسك شرع بإعداد قوائم بالموظفين الذين ينوى استبعادهم من إدارة "تويتر"، والتى قد تطال بعض الفرق الكاملة.

ورغم أن الصحيفة الأمريكية، أوضحت أنها لم تتمكن من معرفة العدد الإجمالى للقوى العاملة التى ينوى تخفيضها فى "تويتر"، إلا أنها أشارت إلى أنها قد تصل إلى 75% من العاملين بالمنصة، الذين يبلغ عددهم 7500 موظف.

ورجحت الصحيفة الأمريكية أن تحدث عمليات التسريح الأولى قبل 1 نوفمبر المقبل، وهو ما يمنح ماسك الفرصة لتجنب انهيار أسهم "تويتر" جراء هذا القرار.

وأفادت الصحيفة بأن إقالة ماسك للرئيس التنفيذى باراج آجراوال والمدير المالى نيد سيجال فى اليوم الأول منذ استحواذه على "تويتر"، ليس إلا مرحلة أولى وستتبعها مراحل أخرى أكثر قوة، وقد تكلفه تعويضات تصل إلى 120 مليون دولار أمريكى.

وفى وقت سابق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن ماسك خلال عرض صفقته لشراء "تويتر" على المستثمرين، قال إنه يخطط للتخلص من نحو ثلاثة أرباع العاملين فى الشركة.

وقبل نحو أسبوع، أتم ماسك استحواذه على "تويتر" قبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة قبل مقاضاته بعد تراجعه عن الصفقة فى يوليو الماضى.

ووفقا لتقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية فقد سارع ماسك إلى تسريح رئيس "تويتر" باراج أجراوال، والمدير المالى نيد سيجال، والمسؤولة القانونية فيجايا جادى.

وكان ماسك اتهم تلك القيادات بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائى على المنصة.

وتعين على ماسك إتمام الصفقة بحلول الجمعة وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة فى نوفمبر المقبل لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئى الذى وقعه مع "تويتر".

وغرد إيلون ماسك فيما بعد "تم تحرير العصفور"، فى إشارة إلى شعار المنصة.