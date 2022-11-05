سامسونج تعتزم جلب دقة 8K إلى شاشتها المنحنية الفائقة العرض

جدة - نرمين السيد - ووفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية، قالت AMD إن عملاقة التقنية الكورية الجنوبية ستطلق شاشات 8K المنحنية مع منفذ ديسبلاى بورت 2.1 DisplayPort 2.1، ولم تكشف عن أى تفاصيل أخرى تتعلق بالشاشات، ولكنها اكتفت بالقول: إنه سيُعلن عن مزيد من التفاصيل خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CED 2023 مطلع شهر يناير المقبل.

ومع نسبة الطول إلى العرض الخاصة بشاشات سامسونج المنحنية والفائقة العرض والبالغة 32:9، فيبدو أن دقة 8K لن تكون مطابقة لمعايير الدقة الخاصة بنسبة الأبعاد الشائعة 16:9.

فعلى سبيل المقارنة، تأتى شاشة Odyssey G9، التى تقول سامسونج: إنها بدقة 5K، مع 1440 بكسل طولًا و5120 بكسل عرضًا، ومن المعروف أن دقة 1440 بكسل طولًا هى لدقة 2K حسب نسبة الأبعاد 16:9، أما دقة 4K فتأتى مع 2,160 بكسل طولًا و3840 بكسل عرضًا.

يُشار إلى أن شركة AMD أعلنت خلال الحدث عن الجيل القادم من بطاقات الرسومات RX 7900 XTX و RX 7900 XT، اللتين تعدان الأوليين فى دعم معمارية RDNA 3 الجديدة، وهذا ما يعنى أنهما تستخدمان تصميمًا للشرائح شبيهًا بمعالجات الشركة Ryzen.