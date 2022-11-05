دراسة: الحمل يحفر أثرا على عظام أم «قرود المكاك»

جدة - نرمين السيد - كشفت دراسة جديدة أُجريت على "قرود المكاك"، أن الحمل يمكن أن يترك علامة على الهيكل العظمى للأم بعد الولادة، وقالت الدراسة إن إناث "قرود المكاك" ظهرت فيها ملحوظا فى تركيزات الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم فى عظامها مقارنة بغيرها.





ووفقا لموقع "ساينس ألرت" أوضحت الدراسة أنها لم تبحث فى البشر إلا أن النتائح تساعد فى معرفة كيف يمكن لأحداث الحياة الكبرى أن تترك بصمة فى الأنسجة الهيكلية للقرود بشكل عام،

وأوضحت الدراسة أنه فى أثناء الحمل البشرى تشير الدلائل إلى أن جسم الأم يمكنه بالفعل سحب الكالسيوم من عظامها، حيث يتم تناول كميات غير كافية من المغذيات، ما يقلل من كتلة هيكلها العظمى وكثافتها لفترة من الوقت، وعند الرضاعة يتم إعادة امتصاص عظام الأم فى مجرى الدم لإنتاج ما يكفى من الحليب الغنى بالكالسيوم، ويمكن استعادة المعادن المفقودة بسهولة بمجرد توقف الإرضاع.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" تقول عالمة الأنثروبولوجيا باولا سيريتو، من جامعة نيويورك: "يُظهر بحثنا أنه حتى قبل توقف الخصوبة، يستجيب الهيكل العظمى ديناميكيا للتغيرات فى الحالة الإنجابية، وعلاوة على ذلك، تؤكد هذه النتائج على التأثير الكبير للولادة على الكائن الأنثوى بكل بساطة، الدليل على التكاثر مكتوب فى العظام مدى الحياة".

وتستند الدراسة فقط إلى 7 من قرود المكاك الريسوسى النافقة بشكل طبيعى، أربعة منها من الإناث، ولكن حتى بين هذه المجموعة المحدودة، أظهرت عظام الفخذ تغيرات نسبية لا يمكن تفسيرها إلا بالحمل والرضاعة.

وارتبطت التغيرات التى لوحظت فى كثافة الكالسيوم والفوسفات بالولادة، بينما تزامن الانخفاض فى محتوى المغنيسيوم مع الرضاعة الطبيعية.