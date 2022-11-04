58 هدفا دون رد.. هزيمة مذلة لفريق فرنسى فى الكأس

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "Ligue d'Isère" الفرنسى، خسر فريق "يزيجوا دى جراند ليمبس 38"، الذى تأسس مؤخرا ويلعب فى دورى الهواة الفرنسى لكرة القدم للصالات، لهزيمة مذلة بنتيجة 58 هدفا دون رد على يد "أماتور ليون فيديسيان" فى كأس فرنسا.

فريق "يزيجوا دى جراند ليمبس 38"، الذى كان يخوض أول مباراة فى تاريخه، استقبلت شباكه هدفا كل 42 ثانية خلال المباراة التى امتدت لـ40 دقيقة وشوطين بمعدل 20 دقيقة فى كل شوط، وعلى الرغم من هذه الخسارة الكارثية، فإن رئيس النادى ألكسندر دا سيلفا، الذى يشغل مركز حراسة المرمى فى الوقت نفسه، أكد أن فريقه لا يشعر بالخجل والعار من هذه النتيجة.

وقال دا سيلفا حسب صحيفة "لو باريزيان"، "بصراحة، كان من دواعى سرورى اللعب، رؤية هذه النتيجة صعب بعض الشيء ولكنها نتيجة جيدة، لم نعد ننظر إليها بعد الآن، أنا شخصيا استمتعت بالمباراة".