جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "Ligue d'Isère" الفرنسى، خسر فريق "يزيجوا دى جراند ليمبس 38"، الذى تأسس مؤخرا ويلعب فى دورى الهواة الفرنسى لكرة القدم للصالات، لهزيمة مذلة بنتيجة 58 هدفا دون رد على يد "أماتور ليون فيديسيان" فى كأس فرنسا.
فريق "يزيجوا دى جراند ليمبس 38"، الذى كان يخوض أول مباراة فى تاريخه، استقبلت شباكه هدفا كل 42 ثانية خلال المباراة التى امتدت لـ40 دقيقة وشوطين بمعدل 20 دقيقة فى كل شوط، وعلى الرغم من هذه الخسارة الكارثية، فإن رئيس النادى ألكسندر دا سيلفا، الذى يشغل مركز حراسة المرمى فى الوقت نفسه، أكد أن فريقه لا يشعر بالخجل والعار من هذه النتيجة.
وقال دا سيلفا حسب صحيفة "لو باريزيان"، "بصراحة، كان من دواعى سرورى اللعب، رؤية هذه النتيجة صعب بعض الشيء ولكنها نتيجة جيدة، لم نعد ننظر إليها بعد الآن، أنا شخصيا استمتعت بالمباراة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 58 هدفا دون رد.. هزيمة مذلة لفريق فرنسى فى الكأس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.