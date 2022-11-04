للمرة الخامسة فى 3 سنوات.. صاروخ صينى يهدد الأرض 

جدة - نرمين السيد - فقدت المحطة الفضائية الصينية السيطرة على صاروخ جديد لها، يبلغ وزنه حوالى 21 طنا، وهى المرة الخامسة التى تفقد فيها المحطة سيطرتها على قمر صناعى تابع لها فى أقل من 3 سنوات.





وأوضحت المحطة الفضائية، أن الصاروخ التائه فى الفضاء جاء فى ظل بناء أحدث محطاتها الفضائية، والتى ترسل إليها وحدات من خلال سلسلة عمليات إطلاق صواريخ متتالية. وذكرت المحطة الصينية بأن الصاروخ سيسقط على كوكب الأرض فى مكان لم يتم تحديده بعد، ومن المرجح سقوطه خلال اليوم الجمعة أو فى الساعات الأولى من صباح غد السبت. وصرح تيد مولهاوبت، مستشار كبير مهندسى شركة إيروسبيس كوربوريشن المسؤولة عن الصاروخ، قائلا إن فرص إصابة أى شخص بالحطام الفضائى العائد على الأرجح منخفضة للغاية، قد تكون أقل من فرصة الفوز باليانصيب، إلا أنه يمثل خطرا على البشرية.

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