مخلب وعنق عريض.. إنسان عام 3000 وما بعده: مرعب (صور)

جدة - نرمين السيد - ووفقا للعربية نت، ابتكر الباحثون نموذجًا بشعًا يسمى "ميندى"، ويقولون إنه يقدم لمحة عما يمكن أن يبدو عليه البشر فى أقل من 800 عام نتيجة لاعتمادنا على التكنولوجيا.

وأظهر النموذج الإنسان المستقبلى، بظهر منحنٍ وعنق عريض ويد مع "مخلب" وحتى مجموعة ثانية من الجفون.

وأوضح موقع "Toll Free Forwarding" أن الخبراء قاموا "ببحث علمى حول هذا الموضوع قبل العمل مع مصمم ثلاثى الأبعاد لإنشاء إنسان مستقبلى تغير جسده بسبب الاستخدام المتسق للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من التقنيات''.

ووفقا للنموذج، ستؤدى سنوات من النظر إلى هواتفنا الذكية أو إلى شاشات الكمبيوتر إلى ظهور الانحناء، وفى الوقت نفسه، ستصبح أيدينا فى شكل مخلب بعد إمساك هواتفنا الذكية باستمرار.

وفقًا للنموذج، لن تؤدى ساعات النظر إلى هواتفنا إلى ظهور انحناءات فى الظهر فحسب، بل أيضًا إلى أعناق أكثر سمكًا.

وقال دانيال ريو من مستشفى "New York-Presbyterian Orch Spine": "عندما تعمل على جهاز كمبيوتر أو تنظر إلى هاتفك، يجب أن تنقبض عضلات الجزء الخلفى من الرقبة لرفع رأسك.. كلما نظرت إلى أسفل كان من الصعب على العضلات أن تعمل على إبقاء رأسك مرفوعا. يمكن أن تتعب هذه العضلات بشكل مفرط وتتألم من النظر إلى الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية أو قضاء معظم يوم عملنا على أجهزة الكمبيوتر".

وتشمل الميزات الغريبة الأخرى التى يمكن أن نتوقعها جمجمة أكثر سمكًا ودماغًا أصغر، إضافة إلى جفن ثانٍ لمنع التعرض المفرط للضوء.