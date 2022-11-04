5 أسرار غامضة حول مقبرة توت عنخ آمون (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" 5 أسرار غامضة حول مقبرة توت عنخ آمون.

وبدأت أعمال الحفر يوم 1 نوفمبر عام 1922، والحفر تم بالقرب من مقبرة رمسيس السادس فى «وادى الملوك» وتم العثور على 5398 قطعة أثرية كانت بالمقبرة وفقاً لكتاب «المسكوت عنه فى التاريخ».

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