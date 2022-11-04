بعد سيطرة إيلون ماسك.. «تويتر» تبدأ فى تسريح العمال

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالات عالمية بأنه تم إخطار موظفى "تويتر" فى البريد الإلكترونى بأن عمليات التسريح من المقرر أن تبدأ سريعا، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

وتضمنت رسالة البريد الإلكترونى بأنه صدرت تعليمات للعمال بالعودة إلى منازلهم وعدم الذهاب إلى المكاتب اليوم الجمعة مع استمرار تسريح العمال، ولم توضح الرسالة، العدد الإجمالى لعمليات التسريح.

وجاء فى الرسالة الإلكترونية: "فى محاولة لوضع تويتر على مسار صحيح، سنمر بالعملية الصعبة المتمثلة فى تقليص قوة العمل العالمية لدينا، ندرك أن هذا سيؤثر على عدد من الأفراد الذين قدموا مساهمات قيمة فى تويتر، ولكن هذا الإجراء ضرورى للأسف لضمان نجاح الشركة فى المضى قدما".

وقال بعض الموظفين فى "تويتر" إنهم فقدوا الوصول إلى أنظمة الشركة على الإنترنت، وهى مقدمة محتملة لتسريحهم.