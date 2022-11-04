حكاية «حجرات نفرتيتى» فى مقبرة الملك توت عنخ آمون

جدة - نرمين السيد - فى داخل مقبرة الملك توت عنخ آمون، تم العثور على حجرتين مخبأتين، باستخدام تكنولوجيا متطورة وتقنية عالية تعتمد على المسح الرادارى والحرارى باستخدام الأشعة تحت الحمراء لإمكانية الرؤية عبر الجدار دون إلحاق أية أضرار بالمقبرة.





وكثرت الأقاويل حول الحجرتين خلال الفترة الماضية، إلى حد ظهور 3 فرضيات.

الأولى وهى التى تبناها نيكولاس ريفز، عالم الآثار البريطانى، وتزعم فرضيته أن تلك الحجرات السرية المخبأة خلف الرسم الجدارى الموجود بمقبرة توت عنخ آمون، هى مقبرة الملكة نفرتيتى، رغم أنه لم يتحقق من صحة هذه النظرية بعد.

وكان عالم الآثار ريفز، اكشف عام 2015 خطوطا على الجدران فى صور عالية الدقة للمقبرة تشير إلى مداخل غير مكتشفة، ولكن الخبراء حينها تجاهلوا هذا الاكتشاف.

وتوصل ريفز إلى هذه النظرية بعد أن أجرت مجموعة من الخبراء الإسبان من مؤسسة فاكتوم أرت الفنية لترميم الآثار فحوصا تفصيلية لمقبرة توت غنخ آمون.



وحقيقة، ليس من المعروف حتى الآن المكان الذى دفنت فيه نفرتيتى، ملكة مصر فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، والتى كانت زوجة الملك إخناتون، والد توت عنخ آمون.

أما ثانى الفرضيات فقد نشرتها صحيفة الجارديان مؤخرا، مؤكدة أن الفرضية الأخرى التى يتبناها علماء مصريات آخرون تشير إلى أن مقبرة الفرعون توت عنخ آمون، التى تم اكتشافها فى 1922 على يد البريطانى هوارد كارتر ليست سوى الجزء الخارجى من حجرة الدفن الكبيرة للملكة نفرتيتى.



وهو أمر لو حدث لاشك أنه سيكون مفاجأة كبرى، بل أن هذا الكشف سيكون أهم وأعظم كشف أثرى فى القرن الواحد والعشرين، وقد أكدت الصحيفة أن الاكتشافات الأخيرة عززت من تلك الفكرة، لا سيما أن الكتابة الهيروغليفية التى وجدوها على الجدران أشارت إلى ذلك.



ثالث الفرضيات، وهى التى يسير على دربها الكثير من الباحثون حاليا خصوصا مع استخدامهم لمجموعة من التقنيات المختلفة من أجل اكتشاف الأمر، أنهم يرون أن الحجرات ربما تكون فقط مخبئا فى مقبرة توت عنخ آمون، أى جزء منها، وهو سر جديد يضاف إلى أسرار المقبرة المهمة، التى نحتفل حاليا بمرور قرن على اكتشافها، كأحد أهم الاكتشافات الأثرية فى تاريخ مصر.