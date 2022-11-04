توت عنخ آمون.. هل مات بالمرض أم اغتاله وزيره؟! (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تحل اليوم الذكرى رقم 100 على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشرة فى تاريخ مصر القديم، الذى حكم مصر من 1334 إلى 1325 ق.م. فى عصر الدولة الحديثة.





ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، ما تردد بشأن وفاة الملك توت عنخ آمون. ويعتبر توت عنخ آمون، من أشهر الفراعنة، فبجانب الإنجازات التى حققها، والانتصارات التى حسمها، كانت مقبرته وكنوزه المكتشفة دون أى تلف، ولغز وفاته، الذى تردد الكثير حول أنها كانت طبيعية، وأخرى أنه اغتيل بسبب آثار كسور فى عظمتى الفخذ والجمجمة، وزواج وزيره من أرملته بعد وفاته، وتنصيب نفسه فرعونا.

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